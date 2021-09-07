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خالد يوسف يرد بقوة على ادعاءات الإخوان بشأن عودته

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
رد المخرج خالد يوسف، على ما يردد الإخوان بشأن أنه أجرى صفقة مع الدولة لعودته إلى مصر، قائلا: "أنا على مبادئي، ومتغيرتش.. ومش راجع أدخل مستقبل وطن".

وقال "يوسف"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "أنا زي ما أنا وأفكاري لم تتغير"، مشيرا إلى أنه يعبر عن أفكاره بأدواته الفنية كما كان من قبل 2010، معلقا: "أنا مواطن حر في مجتمع حر، وبعبر عن اللي أنا شايفه".

وأوضح المخرج، أنه لا يريد أن يعمل في السياسة، وعاد ليعمل في الفن ويعبر عن الأفكار التي يراها، مضيفا: "الحاجة اللي أنا معترض عليها هقولها".

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