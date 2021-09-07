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يوسف الحسيني عن رفض حسام البدري الاستقالة: "وحشة في حقك" (فيديو)
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 02:00 ص
كساب أحمد
قال الإعلامي يوسف الحسيني، تعليقًا على قرار اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بإقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب، بقيادة حسام البدري: "أنا زعلان اوي من الكابتن حسام البدري".
وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين: "كان هيبقى شيء لطيف جدًا ومهذب جدًا تقدمك بالاستقالة في مثل هذا الموقف، وعدم انتظار الإقالة للحفاظ على الشرط الجزائي.. دي وحشة في حقك، أنت كبير أووي".
وأضاف: "لو الإقالة بالنسبة ليك مقبولة، كان يجب عليك أن تتنازل عن الشرط الجزائي، كنت هتبقى برنس، ده شغل البرنسات، كنت هتشوف النهاردة مشهد مختلف، الناس كانت هترفع ليك القبعة، كانت هتقول عليك رجل برنس".