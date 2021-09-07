Advertisements

يوسف الحسيني عن رفض حسام البدري الاستقالة: "وحشة في حقك" (فيديو)

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الإعلامي يوسف الحسيني، تعليقًا على قرار اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بإقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب، بقيادة حسام البدري: "أنا زعلان اوي من الكابتن حسام البدري".

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين: "كان هيبقى شيء لطيف جدًا ومهذب جدًا تقدمك بالاستقالة في مثل هذا الموقف، وعدم انتظار الإقالة للحفاظ على الشرط الجزائي.. دي وحشة في حقك، أنت كبير أووي".

وأضاف: "لو الإقالة بالنسبة ليك مقبولة، كان يجب عليك أن تتنازل عن الشرط الجزائي، كنت هتبقى برنس، ده شغل البرنسات، كنت هتشوف النهاردة مشهد مختلف، الناس كانت هترفع ليك القبعة، كانت هتقول عليك رجل برنس".

الكلمات المفتاحية

يوسف الحسيني مصر حسام البدري بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن إعارة صفقته الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

منذ ثلث ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| الصفقة الخامسة.. مصطفى البدري في الأهلي لمدة 5 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يكشف عن أصعب صفقة تعاقد معها النادي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إقالة حسام البدري.. أزمة قوية في انتظار منتخب مصر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد عشوب: "ميرفت أمين صاحبة الفضل عليا.. وزعلان من صفية العمري"

حسام البدري يكشف لماذا لم يطلب تجميع المنتخب في شهر أكتوبر ؟

يوسف الحسيني تعليقا على تصريح السيسي بشأن سد النهضة: "حبيبي ياريس" (فيديو)

وزير الآثار: حفل افتتاح المتحف الكبير هيبقى حاجة تانية خالص

يوسف الحسيني ساخرًا: "في الـ30 سنة الأخيرة كنا بنعمل عيش"

يوسف الحسيني: العربية "نصر E70" سعرها هيبقى في متناول الأسرة المصرية (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

02:29 ص

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

12:22 ص

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

10:00 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

12:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements