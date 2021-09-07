يوسف الحسيني عن رفض حسام البدري الاستقالة: "وحشة في حقك" (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، تعليقًا على قرار اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بإقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب، بقيادة حسام البدري: "أنا زعلان اوي من الكابتن حسام البدري".





وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين: "كان هيبقى شيء لطيف جدًا ومهذب جدًا تقدمك بالاستقالة في مثل هذا الموقف، وعدم انتظار الإقالة للحفاظ على الشرط الجزائي.. دي وحشة في حقك، أنت كبير أووي".



