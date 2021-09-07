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الأهلي يكشف عن أصعب صفقة تعاقد معها النادي

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:37 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن أصعب الصفقات التي قام النادي الأحمر بالتعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال توفيق في تصريحات تلفزيوينة إن جميع الصفقات كانت صعبة ولكن صفقة بيرسي تاو كانت صعبة جدًا جدًا.

وأضاف بأن المفاوضات مع نادي برايتون الإنجليزي استمرت لنحو شهر ونصف والمبلغ الذي طلبه النادي كان كبيرًا جدً.

وأشار مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إلى أن إقناع بيرسي تاو بترك الدوري الإنجليزي أخذ وقتًا ولكن موسيماني لعب دورًا كبيرًا وفي النهاية وافق اللاعب.

واختتم تصريحاته بأن بيرسي تاو رفض عددًا من العروض في بلجيكا وفضل الانتقال إلى النادي الأهلي.

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