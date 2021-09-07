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كومان يكشف سر التغريدة المثيرة للجدل

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:40 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، حقيقة التغريدة الغامضة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان كومان قد نشر رابط مسلسل الرسوم المتحركة "Peppa Pig"، ثم قام بحذفه على الفور، مما أثار الجدل بين جماهير النادي الكتالوني.

وعاد كومان لتوضيح الأمر بتغريدة أخرى، حيث نشر صورة تجمعه بأحفاده.

وعلق كومان "في بعض الأحيان، يريد أصغر أفراد العائلة، أن يُسمع صوتهم من خلال حساب جدهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

جدير بالذكر أن الهولندي، كان على اعتاب الخروج من برشلونة هذا الموسم لولا الأزمة المالية للفريق الكتالوني.

وتفكر إدارة برشلونة في استمرار كومان، بتجديد عقده لعام إضافي، حال نجح في قيادة البارسا للظفر بلقب الليجا.

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