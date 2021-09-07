بعد هروب 6 أسرى فلسطنيين.. أديب يكشف مفاجأة عن سجن جلبوع

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقًا على هروب 6 أسرى فلسطنيين من سجن جلبوع الإسرائيلي إن "الحادثة محدش يصدقها بالتلاتة"، مشيرًا إلى أنه يُطلق على سجن جلبوع "الخزنة الحديدية"، وهو مخصص للسجناء بالغي الخطورة من وجهة نظر إسرائيل.





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الأسرى الهاربين خرجوا من السجن الساعة الواحدة صباحًا، ولم يكتشف الأمر إلا في الثالثة فجرًا، مضيفًا: "عملوا الحفرة بمعلقة من داخل الزنزانة حتى خرجوا من السجن".



