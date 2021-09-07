أبرز تصريحات المخرج خالد يوسف مع الاعلامي عمرو أديب بعد عودته إلى مصر





حل المخرج خالد يوسف الليلة، ضيفاً ببرنامج «الحكاية» للإعلامي عمرو أديب عبر شاشة قنوات mbc مصر، بعد عودته إلى مصر.





_قال خالد يوسف إنه من الأشخاص الذين يحبون بلادهم والعيش فيها



_كما أشاد بالتطوير في مصر معبراً عن ذلك قائلاً"الطرق اتغيرت والكباري جميلة".





_ أشار إلى أنه تألم من الغربة ولكنها أفادته بشكل كبير، والسوشيال ميديا خففت ألمها نوعا ما.





_ أوضح أنه ضد جماعة الإخوان وسيظل ضدهم مدي الحياة.





_ أعلن أن سبب خروجه من مصر، هو زيارة زوجته، مشيراً أن سبب استمراره في الخارج لظروف خاصة.



_ أوضح أنه لم يهدد من الدولة كما أشيع ولم يتعرض لأي ضغوط رسمية من الدولة كما أشيع.





_ قال إنه قرر أن يبتعد فترة عن التجربة السابقة، وعدم الدخول في المهاترات.



_كما كشف إنه تم استقباله في فرنسا استقبالاً رسمياً كبيرا، وتم منحه الإقامة.





_ أشار إلى أن زوجته تحملت الكثير من الشائعات التي خرجت ضده.





_ أشاد بجهود الدولة في الملفات الاقتصادية والصحية، موضحاً إنه دائماً عينه على العدالة الاجتماعية والفقراء.





_ أكد أنه لا يوجد أفضل من الحضارة المصرية في العالم





_أشار إلى رفضه لعدة عروض لإخراج أفلام فرنسية.



_وأوضح أنه رغم استمتاعه بالحياة في فرنسا، إلا أن فيلمه الجديد ينتقد عدة جوانب في الحياة والمجتمع الفرنسي.