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أبرز تصريحات المخرج خالد يوسف مع الاعلامي عمرو أديب بعد عودته إلى مصر
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 01:00 ص
ولاء عبد الناصر
حل المخرج خالد يوسف الليلة، ضيفاً ببرنامج «الحكاية» للإعلامي عمرو أديب عبر شاشة قنوات mbc مصر، بعد عودته إلى مصر.
_قال خالد يوسف إنه من الأشخاص الذين يحبون بلادهم والعيش فيها
_كما أشاد بالتطوير في مصر معبراً عن ذلك قائلاً"الطرق اتغيرت والكباري جميلة".
_ أشار إلى أنه تألم من الغربة ولكنها أفادته بشكل كبير، والسوشيال ميديا خففت ألمها نوعا ما.
_ أوضح أنه ضد جماعة الإخوان وسيظل ضدهم مدي الحياة.
_ أعلن أن سبب خروجه من مصر، هو زيارة زوجته، مشيراً أن سبب استمراره في الخارج لظروف خاصة.
_ أوضح أنه لم يهدد من الدولة كما أشيع ولم يتعرض لأي ضغوط رسمية من الدولة كما أشيع.
_ قال إنه قرر أن يبتعد فترة عن التجربة السابقة، وعدم الدخول في المهاترات.
_كما كشف إنه تم استقباله في فرنسا استقبالاً رسمياً كبيرا، وتم منحه الإقامة.
_ أشار إلى أن زوجته تحملت الكثير من الشائعات التي خرجت ضده.
_ أشاد بجهود الدولة في الملفات الاقتصادية والصحية، موضحاً إنه دائماً عينه على العدالة الاجتماعية والفقراء.
_ أكد أنه لا يوجد أفضل من الحضارة المصرية في العالم
_أشار إلى رفضه لعدة عروض لإخراج أفلام فرنسية.
_وأوضح أنه رغم استمتاعه بالحياة في فرنسا، إلا أن فيلمه الجديد ينتقد عدة جوانب في الحياة والمجتمع الفرنسي.