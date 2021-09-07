هاني الناظر: حالات كورونا بين الأطفال يصاحبها طفح جلدي

حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، تحذيرًا إلى المصريين بشأن ارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك ارتباط بين التقلبات الجوية وزيادة الإصابات بكورونا خاصة في فصلي الخريف والربيع.





وقال "الناظر" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن عدد إصابات كورونا تضاعفت خلال الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، موضحًا أن كورونا أصبح فيروس موسمي ينشط في فصلي الخريف والربيع.





وأضاف أن فصلي الخريف والربيع هي فصول بها تقلبات جوية حادة مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وبعدها الارتفاع الكبير هذه الأجواء الجوية تساعد على نشاط مختلف الفيروسات ومنها فيروس كورونا، موضحًا أن هناك ارتباط بين تقليل المناعة مع فيروس كورونا وظهور مشاكل جلدية وسقوط شعر أو ظهور الاكزيمات.



