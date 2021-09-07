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حلمي طولان يرشح مدربا لمنتخب مصر

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
رشح حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، البرتغالي فينجادا، لتولي تدريب منتخب مصر الأول خلال الوقت الحالي خلفا لرحيل حسام البدري.


وقال حلمي طولان في تصريحات إعلامية مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت: أؤيد تولي  البرتغالي فينجادا، منصب المدير الفني للمنتخب الوطني خلال الوقت الحالي.

وتابع: فينجادا من وجهة نظري الخيار الاول لتدريب المنتخب الوطني، ثم يليه البرتغالي رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق.

وكان أعلن مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، رحيل حسام البدري عن تدريب المنتخب الوطني، عقب التعادل مع منتخب الجابون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

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