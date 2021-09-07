Advertisements

مفاجأة في تسريب عقد نيمار

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
تواصل وسائل الإعلام الإسبانية تسريب بنود تعاقد نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان مع ناديه الفرنسي.

وبحسب صحيفة "إل موندو" الإسبانية، فأن نيمار يتقاضى 541 ألف يورو شهريا تحت بند المكافأة الأخلاقية.

وتابعت الصحيفة، أن هذا المبلغ يشترط على نيمار أن يكون مهذبا ومنضبطا وودودا في التعامل مع وسائل الإعلام والجماهير.

كما يمنع هذا البند الأخلاقي، اللاعب البرازيلي من انتقاد الأمور الفنية والتكتيكية للفريق علنا بعد المباريات، وكذلك الإدلاء بأي تصريحات سلبية حول النادي ومسؤوليه وجماهيره.

وأشارت الصحيفة، أنه حال التزام مهاجم منتخب البرازيل بكل هذه البنود، سيحصل على 6.5 مليون يورو في الموسم، في صورة مكافأة أخلاقية.

وكانت نفس الصحيفة الإسبانية، أشارت إلى أن صفقة قدوم نيمار من برشلونة في صيف 2017، كلفت النادي الباريسي أكثر من 500 مليون يورو.

أخبار تهمك

الأهلي يكشف عن أصعب صفقة تعاقد معها النادي

منذ ساعة الا ربع

بوجبا يفاجئ كريستيانو رونالدو بتصريح ناري

منذ ساعة و 20 دقيقة

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

منذ ساعة

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

منذ ساعة

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن الفيراري والمايسترو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن إعارة صفقته الجديدة

منذ ساعة و نصف

بعد إقالة حسام البدري.. أزمة قوية في انتظار منتخب مصر

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل| الصفقة الخامسة.. مصطفى البدري في الأهلي لمدة 5 سنوات

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ ربع ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

12:22 ص

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

10:00 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

12:20 ص

عاجل.. الأهلي يعلن إعارة صفقته الجديدة

11:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements