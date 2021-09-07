مفاجأة في تسريب عقد نيمار

تواصل وسائل الإعلام الإسبانية تسريب بنود تعاقد نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان مع ناديه الفرنسي.





وبحسب صحيفة "إل موندو" الإسبانية، فأن نيمار يتقاضى 541 ألف يورو شهريا تحت بند المكافأة الأخلاقية.





وتابعت الصحيفة، أن هذا المبلغ يشترط على نيمار أن يكون مهذبا ومنضبطا وودودا في التعامل مع وسائل الإعلام والجماهير.





كما يمنع هذا البند الأخلاقي، اللاعب البرازيلي من انتقاد الأمور الفنية والتكتيكية للفريق علنا بعد المباريات، وكذلك الإدلاء بأي تصريحات سلبية حول النادي ومسؤوليه وجماهيره.





وأشارت الصحيفة، أنه حال التزام مهاجم منتخب البرازيل بكل هذه البنود، سيحصل على 6.5 مليون يورو في الموسم، في صورة مكافأة أخلاقية.





وكانت نفس الصحيفة الإسبانية، أشارت إلى أن صفقة قدوم نيمار من برشلونة في صيف 2017، كلفت النادي الباريسي أكثر من 500 مليون يورو.



