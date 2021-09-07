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"مكافحة الإدمان" يفجر مفاجأة عن أكثر أنواع المخدرات شيوعًا بين الفتيات (فيديو)

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 08:14 ص
كساب أحمد
كشف الدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، عن المخدر الأكثر تداولًا بين الفتيات، قائلًا: " الحشيش والترامادول الأكثر تداولا بين الفتيات اللاتي تعاني من الإدمان".

وأضاف "عسكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن البانجو والحشيش والترامادول من أكثر المواد المخدرة المنتشرة يليها الهيروين، مؤكدا استجابة الأطفال لجهود الصندوق في قرى حياة كريمة، خاصة في ظل الاعتماد على وسائل جذب كالألعاب والأراجوز.

ولفتت أن وجود مراكز لعلاج المدمنين في المحافظات بالمجان، إضافة إلى منح قروض للمتعافين لتأسيس مشروعات بإجمالي 5.5 مليون جنيه حتى الآن، مشيرة إلى أن شروط منح القروض تشمل مرور فترة معينة من التعافي، والالتزام بالبرنامج العلاجي، إضافة إلى إجراء عدد من الفحوصات الطبية.

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