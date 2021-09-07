"مسببة للسرطان".. تحذير عاجل من هاني الناظر بشأن كريمات فرد الشعر

حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، تحذيرًا إلى المصريين بشأن كريمات فرد الشعر، مشيرًا إلى أن هذه الكريمات تحتوي على مادة الفورمالين وهي مادة مسببة للسرطان.





وقال "الناظر" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن فرد الشعر يعتمد على استخدام مادة البروتين لتقريب بوصيلات الشعر، ومن أجل الحفاظ على هذا البروتين يتم استخدام مادة الفرومالين للحفاظ على البروتين لفترات أطول.



