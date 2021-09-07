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"مسببة للسرطان".. تحذير عاجل من هاني الناظر بشأن كريمات فرد الشعر

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 04:08 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، تحذيرًا إلى المصريين بشأن كريمات فرد الشعر، مشيرًا إلى أن هذه الكريمات تحتوي على مادة الفورمالين وهي مادة مسببة للسرطان.

وقال "الناظر" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن فرد الشعر يعتمد على استخدام مادة البروتين لتقريب بوصيلات الشعر، ومن أجل الحفاظ على هذا البروتين يتم استخدام مادة الفرومالين للحفاظ على البروتين لفترات أطول.

وأكد على خطورة استخدام مادة الفورمالين كونها مادة مسببة للسرطان وله رائحة نفاذة ناتجة عن بخاره ينتج أثناء عملية الفرد، موضحًا أن الحل لفرد الشعر بدون استخدام هذه الكريمات هو الاعتماد على الاستشوار أو المكواة.

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