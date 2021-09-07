وزير التعليم يوجه نصيحة إلى طلاب الثانوية العامة



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن المرحلة الثانوية أصبحت تقيس قدرات الفهم للطالب، موجها نصيحة لطلاب المرحلة الثانوية، قائلا: "ابتعدوا عن الدروس الخصوصية والكتب الخارجية التي لا صاحب لها لأنها لن تفيد في شيىء".



وعن تصحيح تظلمات الثانوية العامة، أوضح أنه ليس من المتوقع أن يسفر عن التظلم درجات، متسائلا: "هتيجي منين؟.. التصحيح إليكتروني؟ مضيفا أن أنه تم وضع تكلفة مالية لمن يريد إعادة فحص ورقة امتحانه ورقيا بوجوده ووجود ولي الأمر بتكلفة 300 جنيه، وهذه التكلفة لكوننا سنبذل جهد كبير لاستخراج ورقة الطالب، ونحتاج لأشخاص جادين في طلب إعادة الفحص.



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيكون هناك فترة تدريب لمدة أسبوع لطلاب المرحلة الثانوية وخاصة طلاب الصف الأول الثانوي، لشرح طريقة المذاكرة والتحصيل لهم، معلقا: "عايزين نحررهم من فكرة الكتاب، وحفظ الأسئلة".