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ماذا تعني العائلة في حياة عاصي الحلاني؟.. الفنان يجيب

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 02:49 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شارك الفنان عاصي الحلاني، جمهوره ومحبيه، صورة جديدة له مع عائلته، عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر عاصي الحلاني في صورة سيلفي، مع زوجته وبناته، من شوارع فرنسا، وعلق قائلاً: “العائلة نعمة في الحياة إن حصلت عليها أغنتك عن الدنيا وما فيها وإن فقدتها ‏لن يعوضك مكانها أي شيء”.



يذكر أن النجم اللبناني عاصي الحلاني، كان قد أحيا حفلا غنائيا كبيرا فى مونت كارلو بمدينة موناكو الفرنسية، وسط حضور أكثر من 5 آلاف شخص من الجالية العربية.

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