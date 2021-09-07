عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

وضع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول بنادي الإسماعيلي شرطا لتدريب المنتخب الوطني في الفترة القادمة.





وكان اتحاد الكرة قد أعلن في الساعات الماضية عن إقالة المدير الفني السابق حسام حسن بعد الضغط الجماهيري الكبير نتيجة للاداء المتواضع للفراعنة.





واشترط جلال على اتحاد الكرة تعيينه رفقة جهازه المعاون الحالي بالكامل دون فرض أي قيود أو شروط.





ويري إيهاب جلال أن قدومه رفقة جهازه الفني لتدريب المنتخب سيكون أفضل من دخول عناصر جديدة، وذلك وفقا للمعرفة الكاملة بكامل فريق العمل.





ويبحث اتحاد الكرة حاليا عن تعيين مدرب جديد للمنتخب وهناك العديد من الأسماء المرشحة أبرزها فينجادا وحسام حسن وإيهاب جلال.