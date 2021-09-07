بإطلالة خضراء.. فيفي عبده تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وخطفت فيفي عبده، الأنظار بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر، وظهرت من أمام البحر بالساحل الشمالي، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





وكانت قد تعرضت فيفي عبده، مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ، نقلت على إثرها إلى المستشفى.



وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.