ديشامب يواجه شبح الإقالة من تدريب فرنسا

يعيش ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، فترة عصيبة للغاية، قد تكون هي الأسوأ منذ توليه المسؤولية في صيف 2012.





وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن عودة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد إلى صفوف منتخب فرنسا بعد غياب طويل، رغم أنها كانت ناجحة، وأثار اللاعب إعجاب كل من حوله، إلا أنها كانت بمثابة نقطة تحول، أدت إلى اختلال التوازن داخل صفوف أبطال العالم.





وتابعت الصحيفة، أن ديشامب غير أسلوبه المعتاد، وأصبح أكثر انفتاحا على لاعبيه، ومستعد للتشاور معهم بشأن بعض القرارات الفنية بشأن الخطة وقائمة الفريق.





وأشارت الصحيفة، أنه قبل الفوز بكأس العالم 2018، كاد لاعبو فرنسا يخشون ديشامب، لكن منذ نجاحهم المشترك جعل الفريق والمدرب أقرب إلى بعضهما البعض، وتراجع نفوذ المدير الفني بين لاعبيه، وأصبحت أجواء غرفة الملابس أقل ترابطا.





وأوضحت الصحيفة، أن ديشامب لجأ كثيرا خلال الفترة الأخيرة لتغيير خطة المنتخب الفرنسي باستمرار، وانزعج أنطوان جريزمان من تغيير مركزه داخل الملعب باستمرار، مما أثر على فاعليته في الملعب.





وأفادت الصحيفة، أن ديشامب بصدد الاعتماد على خطة 4-2-3-1 في مباراة فنلندا اليوم الثلاثاء، بعد إراحة بنزيما وفاران في مواجهة أوكرانيا، وأن التعادل أو الخسارة أمام فنلندا سيضاعف المخاوف بشأن قدرة حامل لقب كأس العالم على التأهل لمونديال 2022 وقد تؤدي الخسارة لتفكير الاتحاد الفرنسي في إقالة المدرب.



