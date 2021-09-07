Advertisements

ديشامب يواجه شبح الإقالة من تدريب فرنسا

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
يعيش ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، فترة عصيبة للغاية، قد تكون هي الأسوأ منذ توليه المسؤولية في صيف 2012.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن عودة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد إلى صفوف منتخب فرنسا بعد غياب طويل، رغم أنها كانت ناجحة، وأثار اللاعب إعجاب كل من حوله، إلا أنها كانت بمثابة نقطة تحول، أدت إلى اختلال التوازن داخل صفوف أبطال العالم.

وتابعت الصحيفة، أن ديشامب غير أسلوبه المعتاد، وأصبح أكثر انفتاحا على لاعبيه، ومستعد للتشاور معهم بشأن بعض القرارات الفنية بشأن الخطة وقائمة الفريق.

وأشارت الصحيفة، أنه قبل الفوز بكأس العالم 2018، كاد لاعبو فرنسا يخشون ديشامب، لكن منذ نجاحهم المشترك جعل الفريق والمدرب أقرب إلى بعضهما البعض، وتراجع نفوذ المدير الفني بين لاعبيه، وأصبحت أجواء غرفة الملابس أقل ترابطا.

وأوضحت الصحيفة، أن ديشامب لجأ كثيرا خلال الفترة الأخيرة لتغيير خطة المنتخب الفرنسي باستمرار، وانزعج أنطوان جريزمان من تغيير مركزه داخل الملعب باستمرار، مما أثر على فاعليته في الملعب.

وأفادت الصحيفة، أن ديشامب بصدد الاعتماد على خطة 4-2-3-1 في مباراة فنلندا اليوم الثلاثاء، بعد إراحة بنزيما وفاران في مواجهة أوكرانيا، وأن التعادل أو الخسارة أمام فنلندا سيضاعف المخاوف بشأن قدرة حامل لقب كأس العالم على التأهل لمونديال 2022 وقد تؤدي الخسارة لتفكير الاتحاد الفرنسي في إقالة المدرب.

أخبار تهمك

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن إعارة صفقته الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف عن أصعب صفقة تعاقد معها النادي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل| الصفقة الخامسة.. مصطفى البدري في الأهلي لمدة 5 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ حوالي 13 ساعة

بعد إقالة حسام البدري.. أزمة قوية في انتظار منتخب مصر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

منذ ساعتين و 33 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

02:29 ص

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

12:22 ص

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

10:00 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

12:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements