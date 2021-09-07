برسالة مؤثرة.. إيمي سمير غانم تعبر عن افتقادها لوالديها

وجهت النجمة إيمي سمير غانم، رسالة إلى والديها الراحلين النجم سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت إيمي "يا أجمل و أطيب وأخف دم اب وأم شافتهم عينيا، انتوا بالنسبه لي مسافرين تصوروا و راجعين لحد ما اشوفكوا تاني وافضل برده تحت رجليكوا، اللهم اجرني في مصيبتي و اخلفني خير منها، الله يرحمكم و يغفر لكم و يتقبل دعواتي انا و دنيا ليكوا، بحبكم للابد"





وكانت قد عبرت إيمي سمير غانم، عن افتقادها لوالديها الراحلين منذ أيام، ونشرت صورة لهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت، "عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله.. الحمد لله.. الحمد لله