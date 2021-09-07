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عقبة في تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
مازالت أزمة تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك مستمرة مع إدارة النادي الحالية برئاسة حسين لبيب.

وقام مسئولو القلعة البيضاء بعقد جلسة مع شقيق بن شرقي وأحد أصدقائه بصفتهما ممثلين عن النجم المغربي واستمعوا لطلباته التي طالب فيها بالحصول على مليون و800 ألف دولار في الموسم بجانب الحصول على 500 ألف دولار كاش فور التوقيع على العقود الجديدة بالإضافة إلى تعديل قيمة الموسم المتبقي في عقد بن شرقي مع الزمالك ليكون بالقيمة الجديدة للعقد الجديد.

وأبدى الزمالك موافقته على الطلبات التي طلبها بن شرقي لكن الأزمة كانت في إصرار بن شرقي على وضع شرط جزائي بقيمة مليون دولار ويحق له دفعها وفسخ عقده في أي توقيت حتى وإن كان عقب التوقيع والانتقال لأي نادي داخل مصر أو خارج مصر.

ورفض حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء الشرط الجزائي الذي أكد استحالة الموافقة عليه بسبب ضعفه بالإضافة إلى أن الزمالك سيدفع لبن شرقي عقب التوقيع 500 ألف دولار وإذا رغب النجم المغربي في فسخ تعاقده مع الزمالك فسيدفع 500 ألف دولار فقط بعد حصوله على نفس المبلغ من الزمالك ويرحل عن الزمالك دون أي استفادة فنية أو مالية.

وحتى تلك اللحظة لم يحدث أي جديد في مفاوضات تجديد عقد بن شرقي بسبب أزمة الشرط الجزائي وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين خصوصا أن الزمالك وافق على جميع شروط بن شرقي المالية.

وإذا استمر إصرار بن شرقي على وضع الشرط الجزائي في العقد بهذه القيمة سيواصل الزمالك رفضه للأمر وبالتالي سيكون الموسم المقبل هو الأخير لأشرف بن شرقي ويحق له التعاقد مع أي نادي في يناير المقبل والانتقال له في صفقة انتقال حر نهاية الموسم المقبل.

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