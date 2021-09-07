وكيله: جورجينيو يستحق الكرة الذهبية

شهدت الأيام القليلة الماضية عناق لاعب الوسط الدولي الإيطالي جورجينيو، المجد خلال الموسم المنصرم بعدما توج رفقة ناديه تشيلسي الإنجليزي، ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كما فاز مع المنتخب الإيطالي ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.





ونتيجة لهذا التألق اللافت توج اللاعب مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، كما يبدو مرشحاً بقوة للمنافسة على الكرة الذهبية هذا العام لأفضل لاعب في العالم.





واشاد جواو سانتوس وكيل أعمال جورجينيو، خلال الساعات الماضية بتصريحات فيها بقدرات موكله مشدداً على أن المرشح الأقوى للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا الموسم.





وقال سانتوس: "اعتقد أن جورجينيو لديه فرصة كبيرة للفوز بالكرة الذهبية لا يوجد لاعب في العالم حقق ما حققه جورجينيو في 2021".





وأضاف وكيل اللاعب: "عادة نفكر عند ذكر الكرة الذهبية في الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان، أو كريستيانو رونالدو، أيقونة مانشستر يونايتد، ولكن أي منهما لم يقدم هذا العام ما فعله جورجينيو".



