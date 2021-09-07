Advertisements

وكيله: جورجينيو يستحق الكرة الذهبية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 01:55 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
شهدت الأيام القليلة الماضية عناق لاعب الوسط الدولي الإيطالي جورجينيو، المجد خلال الموسم المنصرم بعدما توج رفقة ناديه تشيلسي الإنجليزي، ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كما فاز مع المنتخب الإيطالي ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ونتيجة لهذا التألق اللافت توج اللاعب مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، كما يبدو مرشحاً بقوة للمنافسة على الكرة الذهبية هذا العام لأفضل لاعب في العالم.

واشاد جواو سانتوس وكيل أعمال جورجينيو، خلال الساعات الماضية بتصريحات فيها بقدرات موكله مشدداً على أن المرشح الأقوى للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا الموسم.

وقال سانتوس: "اعتقد أن جورجينيو لديه فرصة كبيرة للفوز بالكرة الذهبية لا يوجد لاعب في العالم حقق ما حققه جورجينيو في 2021".

وأضاف وكيل اللاعب: "عادة نفكر عند ذكر الكرة الذهبية في الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان، أو كريستيانو رونالدو، أيقونة مانشستر يونايتد، ولكن أي منهما لم يقدم هذا العام ما فعله جورجينيو".

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل| الصفقة الخامسة.. مصطفى البدري في الأهلي لمدة 5 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يعلن إعارة صفقته الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

منذ أقل من نصف ساعة

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إقالة حسام البدري.. أزمة قوية في انتظار منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يكشف عن أصعب صفقة تعاقد معها النادي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

02:29 ص

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

12:22 ص

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

10:00 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

12:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements