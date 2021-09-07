بمكياج جريء.. هدى المفتي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هدى المفتي، جمهورها ومتابعيها، فيديو جديدا لها، عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت هدى المفتي، في الفيديو، خلال وضع ميك أب جريء وجذاب، وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.







وكانت قد أثارت هدى المفتي، الجدل، بعد مشاركتها في كليب أغنية الدنيا بترقص كموديل بجوار النجم عمرو دياب، تبين أمر مفاجئ وهو عدم متابعتها لحساب الهضبة على تطبيق إنستجرام.