برشلونة يفشل في إعادة "الهارب".. طالع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن محاولة فاشلة من نادي برشلونة للتعاقد مع نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.





وأوضحت إذاعة "راديو كتالونيا" أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، حاول التعاقد مع نيمار هذا الصيف، حيث أرسل اثنين من مسؤولي النادي إلى العاصمة الفرنسية للتحدث إلى اللاعب البرازيلي.





وأضافت أن نيمار اعترف لمسؤولي البارسا بأن لديه رغبة عارمة في العودة إلى الفريق الكتالوني، واللعب مجددا بجوار ليونيل ميسي.





وأشارت إلى أن المفاوضات انهارت عندما قام أحد أفراد العائلة المالكة، بإيداع 20 مليون يورو في الحساب البنكي الخاص بوالد نيمار جونيور، عندما علم برغبة البارسا في استعادة اللاعب.





ولفتت إلى أن هذا المبلغ لم يخرج من الحسابات الرسمية لنادي باريس سان جيرمان.





وبعدها نجح باريس في إقناع ميسي، بالانضمام لصفوفه ليجتمع اللاعبان مجددا ولكن بعيدا عن برشلونة.





جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقد مع نيمار في صيف 2017، وقام اللاعب البرازيلي بتمديد تعاقده إلى صيف 2025.



