عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

قرر مسؤولو النادي الأهلى إعارة مصطفى البدرى، لاعب الإنتاج الحربى السابق بعد ضمه بشكل رسمي بالساعات الماضية.





وكان النادي الأهلي قد أعلن التعاقد الرسمي مع مصطفي البدري قادما من الإنتاج الحربي خلال فترة الانتقالات الحالية.





وأشارت العديد من التقارير إلي أن الأهلى يدرس انتقال اللاعب إلى أحد ناديى سموحة أو الجونة فى الموسم المقبل على سبيل الإعارة.





وجاءت هذه الفكرة في ظل صعوبة حصوله اللاعب على فرصة مع القلعة الحمراء، وذلك عقب الصفقات التى أبرمها فى مركزه أبرزها الثنائى الإفريقى بيرسى تاو وميكيسونى.