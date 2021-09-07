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عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 02:29 ص
غدير أحمد
قرر مسؤولو النادي الأهلى إعارة مصطفى البدرى، لاعب الإنتاج الحربى السابق بعد ضمه بشكل رسمي بالساعات الماضية.
وكان النادي الأهلي قد أعلن التعاقد الرسمي مع مصطفي البدري قادما من الإنتاج الحربي خلال فترة الانتقالات الحالية.
وأشارت العديد من التقارير إلي أن الأهلى يدرس انتقال اللاعب إلى أحد ناديى سموحة أو الجونة فى الموسم المقبل على سبيل الإعارة.
وجاءت هذه الفكرة في ظل صعوبة حصوله اللاعب على فرصة مع القلعة الحمراء، وذلك عقب الصفقات التى أبرمها فى مركزه أبرزها الثنائى الإفريقى بيرسى تاو وميكيسونى.