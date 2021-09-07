وزير الرياضة يحضر بطولة الجمهورية لكرة القدم باتحاد الإعاقات الذهنية

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على حضور فاعليات الدور الاول من بطولة الجمهورية لكرة القدم، التي نظمها الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى، في المركز الأوليمبي بالمعادي.

واستقبلت الدكتورة أمل جمال سليمان المدير التنفيذي للاتحاد، وزير الشباب والرياضة، وتعرف على الأنشطة والبطولات المقرر تنفيذها خلال الموسم الحالي 2021-2022.

وشاهد وزير الرياضة، جانبا من المنافسات، ثم قام بتهنئة الفرق الفائزة وتحيتها، وطلب اللاعبون واللاعبات التقاط الصور التذكارية معه، معربين عن سعادتهم بلقائه ودعمه لهم.

وتلعب بطولة الجمهورية لكرة القدم، على دورين، بنظام دوري المجموعة الواحدة، في إعاقات الدوان سيندروم والفكري، حيث تشارك الفرق الممثلة لكل إعاقة، في مسابقة منفصلة، وذلك ضمانا لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، خاصة مع اختلاف درجات الإعاقة وقدرات ومهارات أصحابها.

وشارك فيها أندية (النصر، الهدف بطنطا، المصري القاهري، العزيمة بالإسماعيلية، مركز شباب الجزيرة، مركز شباب شرق حلوان، البنك الأهلي).