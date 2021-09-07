لهذا السبب.. مايا دياب تتصدر التريند



تصدر اسم الفنانة مايا دياب، قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي مظهر مايا دياب الجديد، وكانت أبرزهم "في الأول كنتي أحلي".





وكانت قد أثارت مايا دياب، جدلاً واسعاً في الساعات الماضية، بعد ظهورها الأخير بشكل مختلف على “ستوري” حسابهابموقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام”، حيث ظهرت بملامح مختلفة، صدمت الجمهور بتغير شكلها.







يذكر أن كلا من مايا دياب ومحمود الليثي، طرحوا الديو الغنائي "حطالي روج" وهي أول أغنيه يتم طرحها من أغاني ألبومها " أكثر شوية" الذي تقدمه مايا باللهجة المصرية.