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لن ترحل.. موسيمانى يفاجئ نجم الأهلي

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
حسم الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لنادى الأهلى، موقف محمود وحيد، الظهير الأيسر، مع الفريق فى الموسم المقبل.

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، فإن موسيماني رفض رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، وتمسك باللاعب ضمن صفوف الفريق فى ظل الحاجة لجهوده الموسم المقبل.

وأكد الجنوب افريقي أهمية تواجد محمود وحيد ضمن صفوف الفريق ليكون بديلا للدولى التونسى على معلول، الظهير الأيسر الأساسى، الذى يتعرض لإصابات متكررة تبعده عن الملاعب لفترات طويلة.

وكان اللاعب تلقى أكثر من عرض للرحيل عن الأهلى فى الميركاتو الصيفى الجارى، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.

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