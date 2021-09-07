عاجل.. طائرات جيش الاحتلال تقصف بعض المواقع في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، أن طائرات حربية أغارت الليلة على موقع زعم أنه لإنتاج قذائف صاروخية تابع لمنظمة حماس بالإضافة إلى مجمع عسكري في خانيونس.





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن داخل المجمع يوجد مصنع يستخدم لبناء أنفاق حيث يقع المصنع بالقرب من منشآت مدنية، وبينها منشآت تربوية ومساجد ومنشأة مياه.



