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وكيل جورجينيو يعترف: كان قريب من يوفنتوس

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 03:08 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
علق جواو سانتوس، وكيل أعمال الإيطالي جورجينيو، نجم وسط تشيلسي، عن محاولات يوفنتوس في الظفر بخدماته، أثناء وجود المدير الفني ماوريسيو ساري، على رأس قيادة السيدة العجوز.

وكشف سانتوس في تصريحاته لإذاعة راديو بيانكونيرا "فإن في وقت سابق، كان ساري المدير الفني ليوفنتوس، كانت هناك احتمالية لقدوم جورجينيو".

وتابع "من المتوقع أن النجم الإيطالي لديه العديد من الفرص الجيدة للحصول على الكرة الذهبية، لأننا عادة ما نفكر في ميسي أو رونالدو، لكن لم يحقق أي لاعب، ما حققه جورجينيو هذا العام".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن هناك إمكانية عودة جورجينيو للكالتشيو، علق سانتوس "اللاعب لديه عقد مع تشيلسي حتى 2023، وبالتأكيد سيكون حلمًا له العودة إلى إيطاليا، عقب التتويج بلقب كأس العالم الذي يحلم به".

وأختتم "ومن المفترض علينا أن نرى كيف يبدو السوق خلال عامين، وما هي العروض الأخرى التي ستصل إلى جورجينيو".

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