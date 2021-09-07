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نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 04:51 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


احتفلت الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ بعيد ميلادها، اذ نشرت مقطع فيديو لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي يظهر احتفالها بهذه المناسبة.

وقالت إن عمرها الحقيقي وهو 42 عام، وجاءت التورته حاملة لهذين الرقمين، وتلقّت نادين عدد كبير من التهاني من قبل المتابعين.

على صعيد آخر كانت نادين الراسي قد نشرت مؤخرا صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثناء وجودها برفقة خطيبها مجد دعبول.

وقد علقت الراسي قائلة :"أنا إمرأة سعيدة عندما اتواجد معك".

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