Advertisements
اللبنانية سابين تفاجيء الجمهور بحملها
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 03:15 ص
أعلنت الفنانة اللبنانية سابين عن خبر سار لمتابعيها وأصدقائها، وذلك عبر إعلانها عن حملها بنشرها مقطع فيديو تضمن لقطات تظهر الصورة الصوتية التي يبدو فيها الطفل في بطنها ودقات قلبه معلنة أيضاُ عن جنسه واسمه.
الفيديو جمع صوراً من عدة أوقات من السنة ارتدت فيها سابين عدة إطلالات من الشتاء إلى الصيف كما كشفت أنها وزوجها رجل الأعمال سيرج عيد سيطلقان إسم إيلي على المولود الجديد.
وأرفقت الفيديو بتعليق :"إلياس لقد تمنيناك ونحبك كثيراً منذ الآن، لا نستطيع الانتظار حتى نمضي العمر معد، شكراً يا رب لاختيرنا ولإرسالك لنا أكبر نعمة : إيلي سيرجيو عيد".
وحرص عدد من المشاهير على تهنئتها، ومنهم الممثلة اللبنانية ساشا دحدوح والفنانة اللبنانية داليدا خليل ومصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش والمخرج اللبناني فادي حداد وغيرهم.