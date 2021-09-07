اللبنانية سابين تفاجيء الجمهور بحملها









أعلنت الفنانة اللبنانية ​سابين​ عن خبر سار لمتابعيها وأصدقائها، وذلك عبر إعلانها عن حملها بنشرها مقطع فيديو تضمن لقطات تظهر الصورة الصوتية التي يبدو فيها الطفل في بطنها ودقات قلبه معلنة أيضاُ عن جنسه واسمه.





الفيديو جمع صوراً من عدة أوقات من السنة ارتدت فيها سابين عدة إطلالات من الشتاء إلى الصيف كما كشفت أنها وزوجها رجل الأعمال ​سيرج عيد​ سيطلقان إسم إيلي على المولود الجديد.





وأرفقت الفيديو بتعليق :"إلياس لقد تمنيناك ونحبك كثيراً منذ الآن، لا نستطيع الانتظار حتى نمضي العمر معد، شكراً يا رب لاختيرنا ولإرسالك لنا أكبر نعمة : ​إيلي سيرجيو عيد​".



