تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع بن شرقي

يسعى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب لحسم ملف تمديد عقد النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي في الفترة المقبلة.





مفاوضات الزمالك لتمديد عقد بن شرقي

ومن المنتظر أن يجتمع مسؤولو اللجنة المؤقتة في الزمالك مع أشرف بن شرقي عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده، وذلك لعقد معه جلسة حاسمة لمناقشة تجديد عقده.





من جانبه كشف مصدر مقرب من أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن اللاعب يرغب في وضع فى وضع شرط جزائى قليل بعقده الجديد، وهو الأمر الذى يرفضه مسؤولو القلعة البيضاء.





وأشار المصدر إلى أن الشرط الجزائى الذى يريد أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك وضعه هو مليون و500 ألف دولار فقط.





وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي الزمالك يرغبوا في وضع مبلغ أكبر فى عقد بن شرقى الجديد مع الفريق، مع إبلاغه أن النادى لن يمانع رحيله إن حصل على عرض جيد من الناحية المادية.



