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أزمة جديدة في منتخب فرنسا بطلها ديشامب

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 03:39 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
يواجه المدرب المحلي ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم أزمة كبرى تعد هي الأسوأ منذ توليه المسؤولية في صيف 2012.

أزمة ديشامب في فرنسا
وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن عودة كريم بنزيما مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد إلى صفوف الديوك بعد غياب طويل، رغم أنها كانت ناجحة، إلا أنها تسببت في اختلال التوازن داخل صفوف أبطال العالم.

وتابعت الصحيفة أن المدير الفني للمنتخب الفرنسي غير أسلوبه المعتاد مع منتخب الديوك وأصبح أكثر انفتاحا على لاعبي المنتخب ومستعد للتشاور معهم بشأن بعض القرارات الفنية بشأن الخطة.

وأكملت الصحيفة أنه قبل فوز منتخب فرنسا بكأس العالم 2018، تراجعت نفوذ المدير الفني بين لاعبي المنتخب الأول لمنتخب فرنسا وأصبحت أجواء غرفة الملابس أقل ترابطا.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن ديشامب لجأ في الفترة الأخيرة لتغيير خطة فرنسا باستمرار، حيث انزعج أنطوان جريزمان من تغيير مركزه داخل الملعب باستمرار، مما أثر على فاعليته داخل الملعب.

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