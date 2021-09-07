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رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 03:59 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن اليوناني تاكيس چونياس المدير الفني لنادي بيراميدز، هو الأصلح لقيادة المنتخب الوطني الأول، خلفاً لحسام البدري الذي تمت إقالته مساء اليوم عقب التعادل بالأمس أمام الجابون بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية: "تاكيس چونياس أثبت جدارته حينما كان مديراً فنياً لفريق وادي دجلة  رغم قلة الإمكانيات المتاحة آنذاك، كما أنه أحرج الأهلي والزمالك، فضلاً عن الطفرة التي أحدثها فور توليه تدريب بيراميدز ونجاحه في إنهاء الموسم بالمركز الثالث ، لذلك فهو الأفضل لخلافة حسام البدري في تدريب المنتخب الوطني".

وتابع عبد العال: "المدرب المصري لا يصلح في التوقيت الحالي، فإذا كانت النية إسناد المهمة إلى مدرب وطني، فعلى أي أساس تمت إقالة حسام البدري".

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