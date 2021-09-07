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فاطمة الأنصاري تستعرض هدية ثمينة من يعقوب بو شهري
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 06:24 ص
لمياء علي
شاركت الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري، متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، واستعرضت من خلاله الهدايا الفخمة التي قدمها لها زوجها نجم مواقع التواصل الإجتماعي يعقوب بو شهري.
وخلال تمضيتهما شهر العسل، فاجأ يعقوب المتابعين بسعر الهدايا التي أحضرها والتي تقدر بآلاف الدولارات، وهي مجموعة حقائب من ماركة أزياء فاخرة.
واكتفت فاطمة بشكر زوجها من دون إبداء أي نوع من الحماسة، وكتبت: "شكراً بوخالد"...وهو ما اعتبره الجمهور نوع من الإستخفاف بمشاعره التي يحرص دائماً على إظهارها.