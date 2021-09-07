فاطمة الأنصاري تستعرض هدية ثمينة من يعقوب بو شهري









شاركت الفاشينيستا السعودية ​فاطمة الأنصاري​، متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، واستعرضت من خلاله الهدايا الفخمة التي قدمها لها زوجها نجم مواقع التواصل الإجتماعي ​يعقوب بو شهري.





وخلال تمضيتهما شهر العسل، فاجأ يعقوب المتابعين بسعر الهدايا التي أحضرها والتي تقدر بآلاف الدولارات، وهي مجموعة حقائب من ماركة أزياء فاخرة.



