Advertisements

السورية تولين البكري تصدم الجمهور بتغيير ملامحها... ماذا طلبت؟

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 07:48 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة السورية ​تولين البكري​، وظهرت فيه بملامح مختلفة جداً، ما صدم المتابعين وعلق البعض أنه لم يتعرف عليها بسبب خضوعها لتجميل الشفاه، الأنف وحتى معالم الوجه، واتهموها بنحت وجها.

واللافت أنها خلال مقطع الفيديو هذا طلبت من الجمهور مساعدتها لإيجاد منزل مريح لأنها تعيش الآن بأحد الفنادق .

وبدورها وصفته بأنه مليء بالجرذان، دون ذكر الأسباب التي أفقدتها منزلها، إلا أن الجمهور ركزوا بشكل أساسي على تغيير شكلها.

أخبار تهمك

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد.. محامي "سمكري البني آدمين" يفجر مفاجآت جديدة حول القضية (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ يوم

صفقات الأهلي 2021.. الأهلي يواصل تدعيم الصفوف

منذ ساعة

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 8 ساعات

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

صفقات الزمالك 2021.. القلعة البيضاء تستعد للموسم الجديد بميركاتو ناري

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

منذ حوالي 7 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

02:29 ص

انفراد.. محامي "سمكري البني آدمين" يفجر مفاجآت جديدة حول القضية (فيديو)

07:48 ص

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

05:01 م

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

03:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements