السورية تولين البكري تصدم الجمهور بتغيير ملامحها... ماذا طلبت؟









تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة السورية ​تولين البكري​، وظهرت فيه بملامح مختلفة جداً، ما صدم المتابعين وعلق البعض أنه لم يتعرف عليها بسبب خضوعها لتجميل الشفاه، الأنف وحتى معالم الوجه، واتهموها بنحت وجها.





واللافت أنها خلال مقطع الفيديو هذا طلبت من الجمهور مساعدتها لإيجاد منزل مريح لأنها تعيش الآن بأحد الفنادق .



