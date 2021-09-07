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نجم الأهلي السابق: حسام حسن رجل المرحلة الحالية لمنتخب مصر

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 04:33 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
أعرب محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، عن أمنيته في تولي حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول خلفاً لحسام البدري الذي تمت إقالته مساء اليوم عقب التعادل بالأمس أمام الجابون ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وقال أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية: "حسام حسن هو رجل المرحلة الحالية للمنتخب الوطني الأول، فقد أثبت جدارته في جميع الأندية التي تولى تدريبها، وبأقل الإمكانيات الفنية، مثل تجربته في النادي المصري، ونجاحه في التأهل بالفريق البورسعيدي إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ النادي".

وأضاف: "حسام حسن خاض تجربة ناجحة في الزمالك وحقق المركز الثاني والمنافسة على الدوري العام بعد أن كان الفريق يحتل المركز الثالث عشر".

واختتم أبو الدهب: "المدرب الوطني هو الأنسب في هذه المرحلة، وأرفض وجود مدير فني أجنبي".

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