اختلت عجلة القيادة.. سيارة نقل تدهس 3 أشخاص في الدقهلية

شهدت مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مصرع شخص، وأصيب إثنان آخرين، بعدما دهستهم سيارة نقل مقطورة، أثناء استقلالهم "توكتوك".





وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين، بانقلاب مقطورة محملة بطوب أبيض على "توكتوك" يستقله 3 أشخاص، أثناء سيرهما بالمدينة.





وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين لمكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب مقطورة تحمل لوحات معدنية رقم "د ج س 5973"، على توكتوك يستقله 3 أشخاص، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائقها، ما أسفر عن مصرع "كمال ن. ك" 25 سنة، مقيم بمنشأة صالح التابعة للمركز، وإصابة السائق ومرافقه الثاني.



