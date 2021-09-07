ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الثالثة

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مباريات الجولة الثالثة من عمر البطولة.





وشهدت الجولة الثانية هزيمة ليوفنتوس وفوز لميلان وروما، وإنتر ميلان ولاتسيو ونابولي، أما أتالانتا فتعادل سلبيًا.





وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-

1. لاتسيو، 6 نقاط.

2. إنتر ميلان، 6 نقاط.

3. روما، 6 نقاط.

4. ميلان، 6 نقاط.

5. نابولي، 6 نقاط.

6. أودينيزي، 4 نقاط.

7. بولونيا، 4 نقاط.

8. ساسولو، 4 نقاط.

9. أتالانتا، 4 نقاط.

10. فيورنتينا، 3 نقاط.

11. إمبولي، 3 نقاط.

12. يوفنتوس، نقطة واحدة.

13. سامبدوريا، نقطة واحدة.

14. كالياري، نقطة واحدة.

15. سبيزيا، نقطة واحدة.

16. تورينو، بلا نقاط.

17. هيلاس فيرونا، بلا نقاط.

18. ساليرينتانا، بلا نقاط.

19. جنوى، بلا نقاط.

20. فينسيا ، بلا نقاط.



