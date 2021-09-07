ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الثالثة

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ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الثالثة
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 04:30 ص
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مباريات الجولة الثالثة من عمر البطولة.
وشهدت الجولة الثانية هزيمة ليوفنتوس وفوز لميلان وروما، وإنتر ميلان ولاتسيو ونابولي، أما أتالانتا فتعادل سلبيًا.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1. لاتسيو، 6 نقاط.
2. إنتر ميلان، 6 نقاط.
3. روما، 6 نقاط.
4. ميلان، 6 نقاط.
5. نابولي، 6 نقاط.
6. أودينيزي، 4 نقاط.
7. بولونيا، 4 نقاط.
8. ساسولو، 4 نقاط.
9. أتالانتا، 4 نقاط.
10. فيورنتينا، 3 نقاط.
11. إمبولي، 3 نقاط.
12. يوفنتوس، نقطة واحدة.
13. سامبدوريا، نقطة واحدة.
14. كالياري، نقطة واحدة.
15. سبيزيا، نقطة واحدة.
16. تورينو، بلا نقاط.
17. هيلاس فيرونا، بلا نقاط.
18. ساليرينتانا، بلا نقاط.
19. جنوى، بلا نقاط.
20. فينسيا ، بلا نقاط.