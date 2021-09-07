هددها بالطلاق.. سيدة تقتل زوجها وتصيب ابنته في الدقهلية

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية واقعة مأساوية حيث أقدمت ربة منزل "زوجة ثانية" على قتل زوجها وإصابة نجلته، بعدما هددها بالطلاق والطرد من المنزل.





وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم ثان المنصورة بالعثور على جثة رجل في العقد الرابع من عمره مقتولًا داخل شقته بمنطقة شارع 10 دائرة قسم ثان المنصورة واتهام أسرته لزوجته بقتله.





علي الفور انتقل المقدم عبدالحميد الشورى رئيس مباحث قسم ثانى والرائد محمد هيت معاون المباحث إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة المجنى عليه "صالح. م" 41 سنة ميكانيكي، وبها عدة طعنات وإصابة ابنته.





ووجهت أسرة الضحية أصابع الاتهام لزوجته الثانية، "أم هاشم. ف. أ"، 29 سنة، وشهرتها "شيماء" بقتله لتكرار حدوث المشاجرات بينهما وتهديده لها بالطلاق والطرد من الشقة.



