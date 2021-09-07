عبدالله السعيد يطلب الانتقال للزمالك

يرغب عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في الانتقال إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأوضحت تقارير صحفية، أن عبدالله السعيد تواصل مع ممدوح عيد، المدير التنفيذي بنادي بيراميدز، من أجل الموافقة على رحيله إلى صفوف الزمالك، خلال الفترة المقبلة، حيث عرض التنازل عن باقي مستحقاته من أجل الموافقة على رحيله للنادي الأبيض، لرغبته في ختام مسيرته بنادي الزمالك.





واتفق مسئولو الزمالك مع عبدالله السعيد، على كافة التفاصيل المالية، لضمه، ويتبقى فقط أن يتم الاتفاق مع بيراميدز.





ويرغب الزمالك في ضم عبدالله السعيد، صاحب الـ36 عامًا، وذلك بناءً على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض.



