Advertisements

عبدالله السعيد يطلب الانتقال للزمالك

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 05:12 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
يرغب عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في الانتقال إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت تقارير صحفية، أن عبدالله السعيد تواصل مع ممدوح عيد، المدير التنفيذي بنادي بيراميدز، من أجل الموافقة على رحيله إلى صفوف الزمالك، خلال الفترة المقبلة، حيث عرض التنازل عن باقي مستحقاته من أجل الموافقة على رحيله للنادي الأبيض، لرغبته في ختام مسيرته بنادي الزمالك.

واتفق مسئولو الزمالك مع عبدالله السعيد، على كافة التفاصيل المالية، لضمه، ويتبقى فقط أن يتم الاتفاق مع بيراميدز.

ويرغب الزمالك في ضم عبدالله السعيد، صاحب الـ36 عامًا، وذلك بناءً على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض.

أخبار تهمك

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ ساعتين

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

منذ حوالي 3 ساعات

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| الصفقة الخامسة.. مصطفى البدري في الأهلي لمدة 5 سنوات

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 19 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

02:29 ص

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

05:01 م

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

10:00 م

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

12:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements