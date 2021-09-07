موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، ونظيره الأهلي، في مباراة السوبر الإفريقي، يوم الجمعة المقبل الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجاري، على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.





وتم إسناد مهمة تحكيم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، إلى طاقم تحكيم تونسي، حيث سيقودها الثنائي التونسي سمير مخلوف وسمير كريشان.





وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، الناديين بأن المباراة سوف تقام بدون جمهور، على أن يتم السماح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومي لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.





يشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة اليد، هو منظم لقاء كأس السوبر الإفريقي، وسيمثل الفائز من هذه المباراة، قارة إفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.



