Advertisements

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات الجولة الثالثة

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 05:42 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل مواجهات الجولة الرابعة من عمر البطولة.

وشهدت الجولة الثالثة انتصارًا كبيرًا لفريق توتنهام وهذا الثالث على التوالي على ضيفه واتفورد بهدف وحيد، ويغرد على عرش صدارة الدوري بمفرده بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1- توتنهام هوتسبير، 9 نقاط
2- وست هام يونايتد، 7 نقاط.
3- مانشستر يونايتد، 7 نقاط.
4- تشيلسي، 7 نقاط.
5- ليفربول، 7 نقاط.
6- إيفرتون، 4 نقاط.
7- مانشستر سيتي، 6 نقاط.
8- برايتون، 6 نقاط.
9- ليستر سيتي، 6 نقاط.
10- برينتفورد، 5 نقاط.
11- أستون فيلا، 4 نقاط.
12- واتفورد، 3 نقاط.
13- ساوثهامبتون، نقطتان.
14- كريستال بالاس، نقطتان.
15- ليدز يونايتد، نقطتان.
16- بيرنلي، نقطة واحد.
17- نيوكاسل يونايتد، نقطة واحدة.
18- ولفرهامبتون، من دون نقاط.
19- نورويتش سيتي، بلا نقاط.
20- آرسنال، من دون نقاط.

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ أقل من ساعتين

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

منذ حوالي 3 ساعات

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| الصفقة الخامسة.. مصطفى البدري في الأهلي لمدة 5 سنوات

منذ حوالي 8 ساعات

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

02:29 ص

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

05:01 م

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

10:00 م

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

12:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements