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القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 06:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن جدول مباريات دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2021، التي ستستضيفها الكاميرون بين 9 يناير و6 فبراير 2022.

وأجرى الكاف قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، في قصر المؤتمرات بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وأسفرت عن مواجهة عربية بين منتخبي مصر والسودان، في إطار منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا نيجيريا وغينيا بيساو.

وستنطلق البطولة يوم 9 يناير 2022، وستجمع المباراة الافتتاحية منتخب الكاميرون صاحب الضيافة، ومنتخب بوركينا فاسو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي إثيوبيا وكاب فيردي "الرأس الأخضر".

بينما سيستهل منتخب مصر مشواره في نهائيات بطولة القارة السمراء بمواجهة نظيره النيجيري يوم 11 يناير 2022.

ويشارك في البطولة 24 منتخبا، ويتأهل بطل كل مجموعة ووصيفه إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.

وستنطلق منافسات الأدوار الإقصائية يوم 23 يناير وتستمر حتى 6 فبراير 2022، حيث موعد المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ومن المقرر أن تذاع مباريات مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، عبر قنوات بي إن سبورتس.

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