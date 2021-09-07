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الريال في الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات الجولة الثالثة

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 06:27 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، قبل مباريات الجولة الرابعة المقبلة.

وشهدت الجولة الثالثة انتصارًا كبيرًا لفريق برشلونة على خيتافي بهدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي، بينما فاز ريال مدريد على خصمه ريال بيتيس بهدف دون رد مساء السبت.

بينما تعادل إشبيلية مع إلتشي بهدف لهدف في الجولة نفسها، وفاز فالنسيا بثلاثية نظيفة على ألافيس، وتخطى أتلتيك بلباو خصمه سيلتا فيجو بهدف دون رد.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-
1- ريال مدريد، 7 نقاط.
-2 إشبيلية، 7 نقاط.
3- فالنسيا، 7 نقاط.
4- برشلونة، 7 نقاط.
5- أتلتيكو مدريد، 7 نقاط.
6- مايوركا، 7 نقاط.
7- ريال سوسيداد، 6 نقاط.
8- أوساسونا، 5 نقاط.
9- أتلتيك بلباو، 5 نقاط.
10- رايو فايكانو، 3 نقاط.
11- فياريال، 3 نقاط.
12- قادش، نقطتان.
13- ليفانتي، نقطتان.
14- ريال بيتيس، نقطتان.
15- إلتشي، نقطتان.
16- إسبانيول، نقطتان.
17- غرناطة، نقطتان.
18- سيلتا فيجو، نقطة.
19- خيتافي، بلا نقاط.
20- ألافيس، بلا نقاط.

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