كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك ويطالب برحيله

جدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمسكه بعدم استمرار الحارس محمود عبد الرحيم جنش بصفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.





ورفض كارتيرون كل محاولات أعضاء الجهاز الفني والفريق في التوسط لإنهاء أزمة جنش، وطالب برحيله خلال الفترة المقبلة.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن كارتيرون أكد رغبته في رحيل جنش عن الفريق خلال الموسم المقبل، والبحث له عن عرض مناسب خارج القلعة البيضاء.





ويمتلك جنش عروضًا من أندية المصري والاتحاد السكندري وأحد الأندية الصاعدة حديثا للممتاز، وإن كان الأقرب هو انتقاله للاتحاد السكندري.





حيث يفضل اللاعب التواجد في مسقط رأسه بالإسكندرية بخلاف رغبة حسام حسن المدير الفني للاتحاد وإبراهيم مدير الكرة في تواجد جنش لتدعيم حراسة مرمى الفريق بعد عودة محمد صبحي من الإعارة للزمالك.



