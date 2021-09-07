موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

يستعد فريق إنتر ميلان لمواجهة نظيره سامبدوريا يوم الأحد المقبل 12 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





وستلعب مباراة فريق إنتر ميلان ضد نظيره سامبدوريا يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة الثانية عشر ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة فريق إنتر ميلان ضد نظيره سامبدوريا يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.





ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 6 نقاط بينما يتواجد سامبدوريا في المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيده.



