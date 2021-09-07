Advertisements

موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
يستعد فريق إنتر ميلان لمواجهة نظيره سامبدوريا يوم الأحد المقبل 12 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق إنتر ميلان ضد نظيره سامبدوريا يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة الثانية عشر ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق إنتر ميلان ضد نظيره سامبدوريا يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 6 نقاط بينما يتواجد سامبدوريا في المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيده.

أخبار تهمك

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

منذ حوالي 21 ساعة

انفراد.. محامي "سمكري البني آدمين" يفجر مفاجآت جديدة حول القضية (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 22 ساعة

صفقات الأهلي 2021.. الأهلي يواصل تدعيم الصفوف

منذ ساعة

صفقات الزمالك 2021.. القلعة البيضاء تستعد للموسم الجديد بميركاتو ناري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

02:29 ص

انفراد.. محامي "سمكري البني آدمين" يفجر مفاجآت جديدة حول القضية (فيديو)

07:48 ص

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

05:01 م

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

03:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements