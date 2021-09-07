صفقات الأهلي 2021.. الأهلي يواصل تدعيم الصفوف

يواصل مسؤولو النادي الأهلي، تدعيماتهم بالتعاقد مع العديد من الصفقات المتميزة، استعدادًا للموسم المقبل، بعدما فشل الفريق في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.





وتوج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز الموسم المنقضي، بعد منافسة شرسة مع غريمة التقليدي النادي الأهلي.





وأعلن الأهلي تعاقده حتى الأن مع كل من لويس مكسيوني لاعب فريق سيمبا التنزاني، وبيرسي تاو نجم برايتون الإنجليزي، وكريم فؤاد ظهير أيمن النجوم، وحسام حسن مهاجم سموحة.





كما تعاقد الأهلي مساء أمس مع مصطفى البدري لاعب فريق الإنتاج الحربي، ليكون خامس صفقات المارد الأحمر الصيفية، بجانب عودة أحمد عبد القادر وعمار حمدي من الإعارة.





ويسعى الأهلي لتكوين فريق قوي تحت القيادة الفنية للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، من أجل حصد كافة الألقاب الموسم المقبل.



