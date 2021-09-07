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صفقات الزمالك 2021.. القلعة البيضاء تستعد للموسم الجديد بميركاتو ناري

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 07:33 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يسعى مسؤولو نادي الزمالك للتعاقد مع صفقات قوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تكوين فريق قوي، وذلك بعد التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز الموسم المنقضي، بعد منافسة شرسة مع غريمة التقليدي النادي الأهلي.

ويسعى الفارس الأبيض للبناء على النجاح بضم عدد من اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية 2021، من أجل تقوية صفوفه والبناء على ما تحقق الموسم الماضي.

ونجح الفارس الأبيض في ضم نجم المصري البورسعيدي عمر كمال عبد الواحد، في صفقة مجانية.

ويسعى الزمالك لحسم التعاقد مع عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز، ونبيل عماد دونجا لاعب نادي بيراميدز، بالإضافة إلى مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش، وحمدي النقاز ظهير ايمن الترجي التونسي، بعدما فسخ تعاقده مع الأخير وإمكانية انتقاله إلى الفارس الأبيض.

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