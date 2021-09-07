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خاص- سيراميكا كليوباترا يفاوض موهوب الزمالك وأمر وحيد يعطل الصفقة

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 05:41 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
يدرس نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع واحد من لاعبي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر خاص بنادي الزمالك، أن مسؤولي سيراميكا كليوباترا فتحوا باب المفاوضات لضم حاتم سكر لاعب الفارس الأبيض الشاب في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد المصدر أن هناك جلسة جمعت مسؤولو سيراميكا كليوباترا وحاتم سكر في الساعات القليلة الماضية، لحسم كافة الأمور ولكن لم تسير المفاوضات بشكل جيد بسبب رغبة اللاعب في دراسة باقي العروض التي تلقاها.

وأشار المصدر إلى أن سيراميكا كليوباترا يريد الحصول على خدمات حاتم سكر بشكل نهائي من الزمالك ولكن اللاعب يرغب في الانتقال على سبيل الإعارة فقط، وسيكون هناك جلسة ستجمع بين الطرفين من جديد لحسم كافة الأمور.

يذكر أن حاتم سكر كان قد تم تصعيده للمشاركة في التدريبات مع الفريق الأول لنادي الزمالك في الموسم الماضي.

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