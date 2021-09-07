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عاجل.. إجمالي إصابات كورونا في الهند يرتفع لـ33 مليونًا

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في الهند، ارتفع إلى 33 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 441 ألفًا.

يذكر أن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معد يسببه ‏فيروس كورونا المُكتشف مؤخرًا.‏

ولا يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 ‏إلا من أعراض خفيفة أو متوسطة، ويتعافون دون علاج ‏خاص.‏

ينتقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس. ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏

يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريبًا جدًا ‏من شخص مصاب بمرض كوفيد-19 أو لامست سطحًا ملوثًا ‏ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا كورونا فيروس كورونا إصابات كورونا

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