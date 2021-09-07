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انفراد.. محامي "سمكري البني آدمين" يفجر مفاجآت جديدة حول القضية (فيديو)

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 07:48 ص
المحررة مع المحامي
المحررة مع المحامي
هايدي شعبان
ضجة واسعة حدثت خلال الأيام الماضية، حول شاب يدعى "يوسف خيري"، والمعروف إعلاميًا بـ"سمكري البني آدمين"، بعد انتشار أخبار مثل النار في الهشيم بشأن القبض عليه، ثم غلق مكان عمله (أو الورشة كما يُقال عنه)، ثم أصبح في مرمى نيران المنتقدين، وهدفًا للمشاهير والعامة على حد سواء، بينما يشوب القضية بعض الغموض حول هوية من أبلغ عنه وأسقطه في فخ المحظور، وأيضًا هوية الشاب نفسه وتعليمه، وشهاداته، والكثير من المفاجآت التي أزاح عنها الستار المستشار أحمد سمير اللويزي، محامي المتهم في حوار خاص مع "الفجر".

البداية في وقف بطاقة الرقم القومي
كشف "اللويزي"، أن موكله تم القبض عليه في أثناء إنهاء إجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي، حيث فوجئ بالموظف يقول له: "بطاقتك موقوفة، ارجع للأحوال المدنية الرئيسية بالعباسية"، وعندما ذهب إلى هناك اتهموه بتزوير البطاقة، لأن بعض البيانات بها -مثل مؤهله الدراسي- غير صحيحة.

وأشار محامي المتهم إلى أن موكله لم يستخرج بطاقته المنتهية، ولكن محام آخر تولى هذه المهمة نيابة عنه، موضحًا أنه جرى القبض عليه بتهمة التزوير وليس تضرر وإصابة بعض الفنانين كما يُقال.

وكشف أن هذه القضية لا يوجد بها مجني عليه واحد، ولم يتقدم أي شخص ضده بأي بلاغ، موضحًا: "الإعلام كله فيه هجوم شرس عليه ويقال أنه أصاب فنانين مع العلم أن معظم الفنانين اللى بيهاجموا حاليا.. كانوا يتهافتون عليه.. وبخصوص التدوينة التي نشرتها الفنانة ساندي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تحذر من (سمكري البني آدمين).. فمن خلال مناقشتي مع يوسف أوضح لي أن الفرق بين ذهابها إلييه وما تعرضت له من مشاكل صحية حوالي 4 أشهر وهي أيضا لم تتقدم ببلاغ ضده".

اتهامات سابقة
وأكد أن مباحث الأموال العامة وجهت له في وقت سابق اتهام بممارسة مهنة العلاج الطبيعي دون ترخيص وإدارة مركز للعلاج الطبيعي دون ترخيص، مع العلم أن ما يقوم به ليس له أي صلة بمهنة العلاج الطبيعي بل أن مهنته الأساسية هي التدليك والمساج و"طقطقة" العظام، وقضت المحكمة في تلك القضية بإلزامه بدفع غرامة قدرها 500 جنيه.

وكشف أن نقابة العلاج الطبيعي هي من تقدمت بالبلاغ لعدة جهات منها الأحوال المدنية، واتهمت موكله بتزوير شهادته، مشيرا إلى أن يوسف خريج كلية التجارة قسم محاسبة، وحاصل على عدة شهادات منها التصريح بمزاولة المهنة الخاصة به، التدليك والمساج وطقطقة العظام، مضيفًا أن المركز الخاص به، جرى تشميعه، ولا يعتبر مركزا للعلاج الطبيعي بل أنه مجرد "چيم".

وناشد محامي سمكري البني آدمين كافة وسائل الإعلام والصحفيين والناس بتحري الدقة في النشر، ووقف الحملة الممنهجة ضده، وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته.
انفراد.. محامي "سمكري البني آدمين" يفجر مفاجآت جديدة حول القضية (فيديو)
انفراد.. محامي "سمكري البني آدمين" يفجر مفاجآت جديدة حول القضية (فيديو)
انفراد.. محامي "سمكري البني آدمين" يفجر مفاجآت جديدة حول القضية (فيديو)
انفراد.. محامي "سمكري البني آدمين" يفجر مفاجآت جديدة حول القضية (فيديو)
انفراد.. محامي "سمكري البني آدمين" يفجر مفاجآت جديدة حول القضية (فيديو)
انفراد.. محامي "سمكري البني آدمين" يفجر مفاجآت جديدة حول القضية (فيديو)

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